C'est un clavier au look
original
C’est vrai, ce n’est même pas un clavier au sens classique. C’est un PCB. Ultra-plat, sans pièces mobiles. Peut-il suivre des solos de synthé ultra-rapides ? Absolument. En fait, il fait mieux qu’un clavier traditionnel.
Vous permettra-t-il d’être expressif ? Bien sûr ! Il est non seulement sensible à la pression, mais offre aussi un aftertouch polyphonique. Chaque touche peut ainsi moduler les paramètres en fonction de l’intensité de votre jeu.
Vous pouvez également utiliser ses sorties USB, MIDI et CV pour contrôler des instruments dans votre DAW et vos synthés modulaires. Cela signifie aussi que vous pouvez utiliser le MicroFreak comme contrôleur pour profiter de l’aftertouch polyphonique avec des instruments logiciels à la pointe de la technologie.
Overview
Avant
1
Oscillateur numérique
Sortez du lot et explorez de nouvelles sonorités. Ce synthétiseur intègre un puissant oscillateur numérique offrant plusieurs modes, allant de la synthèse analogique virtuelle à des effets vocaux déjantés.
2
Filtre analogique
Un délicieux filtre analogique à variable d’état LPF, BPF et HPF, capable d’auto-oscillation.
3
LFO, enveloppe et enveloppe cyclique
D’une simplicité trompeuse, mais d’une puissance impressionnante, le LFO et l’enveloppe vous permettent de façonner le son de votre synthétiseur. Le modulateur cyclique flexible peut fonctionner comme une enveloppe ou un LFO, avec des temps de montée et de descente variables.
4
Clavier PCB de 25 notes
Interface ultra-expressive avec sensibilité au poly-aftertouch.
5
Boutons de transposition
Passez facilement de basses saturées à des leads stridents et aigus.
6
Arpégiateur/Séquenceur
Séquenceur polyphonique + 4 pistes de modulation assignables à n’importe quel paramètre. Découvrez des surprises avec Spice et Dice pour donner du caractère à vos séquences.
7
Matrice de modulation assignable
Connectez virtuellement 5 sources de modulation et 7 destinations, avec 3 points définis par l'utilisateur.
8
512 emplacements de presets, dont 320 presets d'usine
Un mélange fantastique de sons traditionnels et, disons-le, « pas très traditionnels » à explorer, avec beaucoup d’espace pour enregistrer les vôtres.
9
Écran OLED
Naviguez dans les réglages et les préréglages avec une clarté cristalline.
Overview
Retour
1
Sortie casque
Une sortie casque standard 3,5 mm également compatible TRRS pour l’entrée microphone et audio (pour le moteur de vocodeur).
2
Sortie audio
Une connexion jack 1/4" pour une sortie symétrique au niveau ligne.
3
Analog clock (horloge analogique)
L’entrée et la sortie d’horloge 3,5 mm vous permettent de synchroniser le MicroFreak avec des équipements externes. Elles peuvent être configurées pour d’anciens types d’horloges : 24 ppq, 48 ppq, 2 ppq ou même une seule impulsion par étape.
4
Connexions MIDI
Utilisez ces connexions 3,5 mm avec les câbles MIDI de dérivation fournis pour relier vos synthés préférés, contrôleurs, boîtes à rythmes ou tout autre équipement MIDI.
5
Connexions CV/Gate
Intégrez le MicroFreak à votre écosystème créatif grâce à ses sorties CV. Utilisez le séquenceur pour contrôler des synthés vintage, prenez le contrôle de votre équipement Eurorack : les possibilités sont presque infinies.
6
Alimentation PSU & USB
MicroFreak est livré avec une alimentation secteur, mais l'absence d'oscillateurs analogiques gourmands en énergie signifie qu'il peut aussi être alimenté par USB !
