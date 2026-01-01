Un grain

de folie Que vous recherchiez votre premier synthé hardware abordable ou que vous soyez un collectionneur en quête de sons originaux et d’une interface unique, MicroFreak est le synthé qu’il vous faut.

Ce petit instrument hors du commun est doté d'un oscillateur numérique polyvalent, vous permettant de créer facilement des sons rares et captivants. Des modes tels que Wavetable, KarplusStrong, Harmonic OSC et trois moteurs granulaires offrent aux musiciens audacieux l’opportunité d’explorer des possibilités totalement nouvelles et inédites.

Véritable caméléon sonore, il donne l’impression d’avoir des dizaines de synthés réunis en un seul instrument. Que vous soyez débutant passionné ou professionnel chevronné, vous serez séduit par son moteur de synthèse puissant et flexible.