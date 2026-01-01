Produits
MicroFreak

Le synthé hybride expérimental

MicroFreak

Un grain
de folie

Que vous recherchiez votre premier synthé hardware abordable ou que vous soyez un collectionneur en quête de sons originaux et d’une interface unique, MicroFreak est le synthé qu’il vous faut.

Ce petit instrument hors du commun est doté d'un oscillateur numérique polyvalent, vous permettant de créer facilement des sons rares et captivants. Des modes tels que Wavetable, KarplusStrong, Harmonic OSC et trois moteurs granulaires offrent aux musiciens audacieux l’opportunité d’explorer des possibilités totalement nouvelles et inédites.

Véritable caméléon sonore, il donne l’impression d’avoir des dizaines de synthés réunis en un seul instrument. Que vous soyez débutant passionné ou professionnel chevronné, vous serez séduit par son moteur de synthèse puissant et flexible.

Petit,
mais puissant

Le MicroFreak regroupe une quantité impressionnante de fonctionnalités dans un format si compact que vous vous demanderez comment nous avons fait. Nous aimerions dire que c’est de la magie, mais c’est avant tout du savoir-faire et de la passion.

Modélisation physique, synthèse à tables d’ondes, analogique virtuel, lecture d’échantillons : aucun autre oscillateur sur le marché n’offre une telle richesse sonore que celui du MicroFreak. Difficile à croire pour un synthétiseur aussi compact, et pourtant, il est bien là, prêt à être exploré. Laissez libre cours à votre créativité avec une palette sonore aussi vaste que captivante. Le MicroFreak intègre 17 modes d’oscillateurs impressionnants, dont 7 moteurs exclusifs Arturia, 7 modes développés par Mutable Instruments, et 3 oscillateurs conçus en collaboration avec Noise Engineering.

C'est un clavier au look
original

C’est vrai, ce n’est même pas un clavier au sens classique. C’est un PCB. Ultra-plat, sans pièces mobiles. Peut-il suivre des solos de synthé ultra-rapides ? Absolument. En fait, il fait mieux qu’un clavier traditionnel.

Vous permettra-t-il d’être expressif ? Bien sûr ! Il est non seulement sensible à la pression, mais offre aussi un aftertouch polyphonique. Chaque touche peut ainsi moduler les paramètres en fonction de l’intensité de votre jeu.

Vous pouvez également utiliser ses sorties USB, MIDI et CV pour contrôler des instruments dans votre DAW et vos synthés modulaires. Cela signifie aussi que vous pouvez utiliser le MicroFreak comme contrôleur pour profiter de l’aftertouch polyphonique avec des instruments logiciels à la pointe de la technologie.

Avant

1

Oscillateur numérique

Sortez du lot et explorez de nouvelles sonorités. Ce synthétiseur intègre un puissant oscillateur numérique offrant plusieurs modes, allant de la synthèse analogique virtuelle à des effets vocaux déjantés.

2

Filtre analogique

Un délicieux filtre analogique à variable d’état LPF, BPF et HPF, capable d’auto-oscillation.

3

LFO, enveloppe et enveloppe cyclique

D’une simplicité trompeuse, mais d’une puissance impressionnante, le LFO et l’enveloppe vous permettent de façonner le son de votre synthétiseur. Le modulateur cyclique flexible peut fonctionner comme une enveloppe ou un LFO, avec des temps de montée et de descente variables.

4

Clavier PCB de 25 notes

Interface ultra-expressive avec sensibilité au poly-aftertouch.

5

Boutons de transposition

Passez facilement de basses saturées à des leads stridents et aigus.

6

Arpégiateur/Séquenceur

Séquenceur polyphonique + 4 pistes de modulation assignables à n’importe quel paramètre. Découvrez des surprises avec Spice et Dice pour donner du caractère à vos séquences.

7

Matrice de modulation assignable

Connectez virtuellement 5 sources de modulation et 7 destinations, avec 3 points définis par l'utilisateur.

8

512 emplacements de presets, dont 320 presets d'usine

Un mélange fantastique de sons traditionnels et, disons-le, « pas très traditionnels » à explorer, avec beaucoup d’espace pour enregistrer les vôtres.

9

Écran OLED

Naviguez dans les réglages et les préréglages avec une clarté cristalline.

Un zeste de Spice
et tout s’embrase

Le MicroFreak regorge de fonctionnalités uniques et captivantes qui vous permettent de créer de la musique sous un nouvel angle.

Enregistrez jusqu’à quatre automatisations, modifiez les notes à chaque étape ou utilisez les fonctions innovantes du séquenceur Spice and Dice pour découvrir des accidents heureux. Ajoutez de l’aléatoire pour créer des motifs évolutifs et originaux, et reconfigurez virtuellement la chaîne de signal et les contrôles grâce à la matrice de modulation 5x7.

Un synthé abordable, vraiment unique en son genre.

Le meilleur
des deux mondes

Bien que le MicroFreak repose sur un oscillateur numérique, comme le dit l’adage, « les opposés s’attirent ». C’est pourquoi nous avons ajouté un filtre analogique riche et chaleureux.

Inspiré du légendaire filtre 12 dB SEM, le MicroFreak peut aussi bien murmurer que hurler, selon vos envies. Ce filtre à état variable est même capable d'auto-oscillation ! Utilisez-le à votre guise : adoucissez la netteté des sons à tables d’ondes, ou automatisez sa coupure en le modulant via la pression du clavier ou le séquenceur intégré.

Attendez… Avons-nous précisé que le MicroFreak intègre un séquenceur ? Et une matrice de modulation ? Voilà qui ouvre encore plus de possibilités…

Euan Dickinson

MASSIVE ATTACK gets creative with MicroFreak

Massive Attack are known for their intensity, wide range of emotions and inimitable electronic sound. We visited their studio in Bristol, UK, to see how the MicroFreak has added to their creative process.

Coin
Le coin

Ambient 90

Jean-Michel Blanchet

A bright an ethereal trip into space using FW 2.0 bank presets. Arturia external FX and processing were used for this track.

At Last

Sebastien Rochard

Sit back and enjoy this chillout deep bass track with floating melodic elements and texture. Arturia external FX and processing were used for this track.

Tales From The Table

Solidtrax

An epic melodic techno track using the FW 4.0 features. Arturia external FX and processing were used for this track.

Slow Tempo Demo

Romain Magnan

MicroFreak is at ease in creating leads and FX sounds in this psybient track.

Playing Games In The 80s

Solidtrax

Energetic synthwave track showing capabilities of the MicroFreak in the analog domain.

AEternal

Blush Response

Dark industrial techno featuring a heavily distorted MicroFreak.

Chill Street

Solidtrax

Laid back smooth techno track done entierly with the MicroFreak.

Ambient Forest

Tom Leclerc

Melodic ambient track, with a stong nostalgic feeling.

Trancentral

Solidtrax

Bring back the 90s rave sound with this uplifting trance track.

Artist
Corner

cuckoomusic

"I think it sounds great! It'll be a great, affordable little friend for on the go studio music production, portable performance rig etc. Good stuff."

Marc Doty

Synthesizer Expert

"I am not joking, exaggerating, nor pandering when I say that this thing is one of my new favorite synths. The oscillator functions, matrix, and surface-area sensing of the keyboard basically make it so it didn’t even need a filter. I am in awe."

Annie Hall

DJ / Producer

"With a very unique synthesis and a fast keyboard with many possibilities, this little hybrid has gone straight into my live set up."

Tony Hajjar

Gone is Gone

"It's my go-to when I start a track or my inspiration when I was out of interesting ideas. Just sliding your fingers from note to note can create odd sounds and feels. I love that. It stays plugged in on my desk always ready to go. "

Hany Adel

"MicroFreak is not like any synth, it's a little monster with powerful and unique sounds. It will never fail to impress you when you're looking to be more creative or sound different. "

Anfisa Letyago

DJ / Producer

"I love the MicroFreak for the sounds, functionality and size - I can take it wherever I go. Very simple to use and the effect it creates is great! It has a wide choice of sounds and features that allow me to push my creativity to the limit!"

Conforce

Producer

"MicroFreak is an intuitive little synth adding a fresh spark to many of my electro productions."

Max Mitchell

Keyboardist / Producer

"MicroFreak allows me to get microscopic if I want to, but also provides a wide sonic palette without the need to obsess over every parameter. It’s just so much fun to interact with. You can’t go wrong!"

Aimee Jacobs

Belladon

"The keyboard is what really sets this synth apart from other synths at any other price point. You just tap on the keys and get this great, beautiful randomness that doesn’t sound disorganized."

Press
Clippings

Electronicbeats

On MicroFreak

"The modulation matrix is so powerful in itself, this is like a cherry on the cake but the cake itself is so incredibly well designed, actually, I would go that far and say it's the best synth arturia ever made."

Music Radar

On MicroFreak

"Packing tons of power and innovative features into an affordable box, Arturia’s new offering is weird, wonderful and downright fun. (...) MicroFreak should be top of your ‘must try’ list."

Sonic State

On MicroFreak

"If you are looking to expand your tonal palette a little bit, it's definitely something well worth checking out."

Gearspace

On MicroFreak

"The Microfreak is certainly in the no-brainer category for all synth enthusiasts and electronic music producers, and not only because it packs a lot but most importantly because it brings interesting and refreshing elements to the table. The digital oscillator is fabulous, pressure keyboard and along with the modulation matrix it makes for an exciting synth with lots to offer. This is arguably Arturia’s best — real or virtual — synthesizer to date."

Amazona

On MicroFreak

"This little synthesizer nails - in some ways cruelly - all currently existing multi-engine synthesizers to the wall. No other synthesizer currently on the market offers so many different synthesis engines in one instrument. In short: The MicroFreak is an absolute killer synthesizer, convincing on so many levels while allowing you to live out the pure fun of playing."

Allfordj

On MicroFreak

"The new MicroFreak synthesizer from Arturia is a very unusual instrument which is able to conquer the heart of any musician eager for experiments. It combines the virtually limitless possibilities of digital oscillators and tabular wave synthesis with the warm, charming character of analog filters."

Strong Mocha

On MicroFreak

"MicroFreak is an amazing little synth monster which can produce magic, weightiness, elegance, strength, and endless variation."

Future Music

On MicroFreak

"A modern classic at the time of its presentation, Arturia MicroFreak is a very difficult contender to beat in its price range. If you take into account its sound versatility and its ability to create breakthrough sequences, and all for a price less than € 300, you have to rub your eyes to believe what you're seeing - and listening... Its variety of sound generators and the flexibility of modulation are incredible for a synth of this price. -Arturia wanted to raise very high what a low-priced instrument has to offer The Arturia MicroFreak digital synthesizer represents the intention of those of Grenoble to capture the imagination and the desire of the beginner users of synthesizers, but also of those more demanding and creatively advanced."

Electronic Musician

On MicroFreak

"With so many synthesis features packed into such a small box, it’s hard not to fall in love with Arturia’s latest hardware offering. (...) MicroFreak should be top of your ‘must-try’ list."

Reverb

On MicroFreak

"It's a little package with a lot built in, I really enjoyed playing with it."

Interface

On MicroFreak

"This is just a synth that should be in every studio. (...) With the Microfreak you can enjoy yourself for a long time. What a genius thing!"

MusicTech

On MicroFreak

"This is an exceptionally brave new design from Arturia, which has the potential for lots of sonic brilliance."

T3

On MicroFreak

"Indeed, the Arturia MicroFreak is a very distinct experimental synth for the adventurous, for those who seek sounds outside the norm, creating hooks and leads bordering on the otherworldly, boasting a four-voice paraphonic synth and one that could easily be used in a live set."

KRHome Studio

On MicroFreak

"Endearing and powerful instrument. If the editorial team calls for me to return it, tell them that I went for a trek in Tibet."

DJTech Tools

On MicroFreak

"One of the biggest advantages to owning a digital hardware synth like the MicroFreak is the versatility – you’re able to create a wide range of sounds just from a single unit. Basses or leads, creepy sounds or smooth vibes – it’s in here."

Juno

On MicroFreak

"It’s all surprisingly clear and simple to get to grips with considering the fact that there’s so much to play with."

Sonic State

On MicroFreak

"A different flavor of sound, it's not like many other things I can think of."

Mac Pro Video

On MicroFreak

"Excellent synth with a digital brain and analog filter. Many oscillator modes"

Audio Technology

On MicroFreak

"MicroFreak will win the hearts of electronic musicians seeking an all-in-one inspiration machine that dares to be different."

Main Features

Synthesizer with 512 preset slots and 320 factory presets

21 digital oscillator modes, from wavetable to sample playback & granular processing, plus engines from Mutable Instruments and Noise Engineering as well as the Vocoder mode

Analog State Variable Filter, 12dB/octave, resonant, Low Pass, Band Pass, High Pass

ADSR envelope

Cycling Envelope offering two modes

  • Envelope

  • LFO

LFO with Sync: Sine, Tri, Saw, Square, Random, Slew Random

Modulation matrix with 5 sources and 7 destinations (3 custom destinations)

Monophonic, Paraphonic or Unison modes - Up to 4 voices

Chord mode lets you program a chord shape and play it on any note

Scale Quantize lets you set a specific scale for the white notes to simplify the creative process

25-key capacitive keybed with polyphonic aftertouch

Capacitive touch strip

Crisp OLED display for editing and parameter values

Powerful arpeggiator

  • Up, Order, Random, Pattern modes

  • Spice & Dice Gate randomizers

64-step sequencer

  • 2 patterns per preset

  • 4 automation tracks per preset

CV / Gate / Pressure outputs

USB, Clock and MIDI in and out

6.35mm master and 3.5mm headphone output

What’s in the box

Size & weight

  • Size (mm): 55 x 311 x 233 mm

  • Size (in): 2.17 x 12.24 x 9.17 in

  • Weight (kg): 1.02 kg

  • Weight (lb): 2.25 lb

All manufacturer and product names mentioned on this page are trademarks of their respective owners, which are in no way associated or affiliated with Arturia. The trademarks of other manufacturers are used solely to identify the products of those manufacturers whose features and sound were studied during the development. All names of equipment, inventors, and manufacturers have been included for illustrative and educational purposes only, and do not suggest any affiliation or endorsement by any equipment inventor or manufacturer.